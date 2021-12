W tych miejscach we Włocławku już stoją puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy [lista, zdjęcia]

30. Finał WOŚP we Włocławku. Sztab wciąż poszukuje wolontariuszy

Rejestracja wolontariuszy rozpoczęła się 8 listopada 2021 roku. Włocławski sztab potrzebuje 500 wolontariuszy, którzy będą kwestować podczas 30. Finału. Do 6 grudnia zgłosiło się już ponad 250 chętnych. Wciąż można dołączyć do grona wolontariuszy. 12 grudnia włocławski sztab poinformował, że liczba wolnych miejsc dla wolontariuszy maleje z każdym dniem. Przypomnijmy, że osoby, które chcą dołączyć do grona wolontariuszy WOŚP, muszą zarejestrować się na stronie iwolontariusz.wosp.org.pl.

Osoby, które były już wolontariuszami w poprzednich latach, nie muszą zakładać nowego konta - wystarczy, że zalogują się na swoje konto. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego swoimi danymi oraz wybranie sztabu #395 Centrum Kultury Browar B. Włocławek i wysłanie swojego zgłoszenia. Kwestować mogą wszyscy, także niepełnoletni. Warto dodać, że w przypadku osób niepełnoletnich, wymagana jest zgoda rodziców bądź opiekunów i to oni w czasie Finału WOŚP sprawują opiekę nad wolontariuszem i jego puszką.