Noworoczna gala w Mroczy. Koncert i nagrody dla osób zasłużonych dla gminy. Doceniono sukcesy w sporcie, kulturze, działalności społecznej

Co roku w styczniu, podczas noworocznej gali w hali sportowej w Mroczy podsumowuje się rok miniony i nakreśla zadania na przyszłość. To także okazja do nagrodzenia osób zasłużonych.

Najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez samorząd są statuetki króla Jagiełły, założyciela miasta. Te wręczone zostaną latem, podczas obchodów Dni Mroczy. Początek roku to jednak dobra okazja do uhonorowania tych, którzy w 2023 r. rozsławiali Mroczę na arenach sportowych, wykazali się zaangażowaniem, przyczynili do rozwoju gminy lub promowali ją na różnych polach. Gości witała Małgorzata Papała, nowa dyr. Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. To ta placówka przygotowała wydarzenie, a poprowadził je Andrzej Brzózka, mrotecki rzeźbiarz.

Styczeń to czas, w którym wspomina się w Mroczy powstańców wlkp. O historii zrywu i walkach o miasto opowiedział na gali mjr rez. Jarosław Odrobiński. - 21 stycznia 1920 r. ostatni żołnierz niemiecki opuścił Mroczę, 22 stycznia 7 Pułk Strzelców Wielkopolskich wkroczył do miasta entuzjastycznie witany przez mieszkańców – opowiadał m. in. prelegent. Pokazano także uczestnikom gali krótki film dokumentalny.

Wiele zmian w samorządzie Mroczy

Rok 2023 był bardzo trudny dla mroteckiego samorządu. Często dochodziło do zmiany władz. Przypomniał o tym burmistrz Jarosław Okonek. Wszystko przez sprawą karną burmistrza Leszka K. Do 25 maja gminą kierował Waldemar Chudzik, zastępca burmistrza. Po uprawomocnieniu się wyroku, do 17 lipca obowiązki włodarza pełniła sekretarz - gminy. Od 18 lipca do 8 września kierowanie gminą przejął wskazany przez premiera Jarosław Odrobiński. Obecnego burmistrza mieszkańcy wybrali 3 września.

Pomimo tych zawirowań nie brakowało sukcesów. Odnosili je m. in. piłkarze i ciężarowcy klubu Tarpan Mrocza. Sporo było jubileuszy. W Wielu 100 - lecie świętowała miejscowa jednostka OSP, 60-lecie działalności uczciło jesienią KGW w Mroczy. Z kolei klub Feniks Mrocza obchodził 20 -lecie. Zrobiono pierwszy krok w celu utworzenia Gminnej Rady Biznesu, odnowiono też relacje z partnerską gmina Lindern w Niemczech.

Zrealizowano też w 2023 r. wiele inwestycji. - Budowa placu zabaw w Orlu i stacji podnoszenia ciśnienia w Witosławiu, modernizacja ogrzewania świetlic wiejskich, budowa drogi w Ostrowie, przebudowa dróg Witosław – Wyrza oraz Kaźmierzewo – Orle – wyliczał Jarosław Okonek. - Oby rok 2024 był jeszcze lepszy – podkreślił. Życzenia mieszkańcom złożył także Łukasz Piotrowski, przewodniczący Rady Miejskiej Mroczy.

Sportowcy i społecznicy

Wręczanie nagród przerywane było występami zespołu „The Move”. Na liście laureatów aż dziesięciu ciężarowców Tarpana Mrocza. Najwyższa nagroda w wysokości 1500 zł oraz roczne stypendium sportowe dla Arsena Kasabijewa, mistrza Polski seniorów w podnoszeniu ciężarów. Nie było go na uroczystości. Nagrody w wysokosci 1000 zł wręczono Wiktorii Wołk i Marcinowi Wiatrowiczowi. Innym zawodnikom gratulowano nagród w wysokości 750 i 500 zł. Pełna lista na www.pomorska.pl.

Doceniono też trenerów: Sławomira Zawadę, Dariusza Kulskiego i Iwonę Zielińską. Nagrody także dla wioślarzy Pawła Janika i Antoniego Kopcia oraz Dominiki Nowak, mistrzyni województwa w pchnięciu kulą.

Pamiątkowe grawertony za działalność społeczną i promocję gminy przyznano Jakubowi Wiatr, wokaliście zespołu „Śpiewaki” oraz Marcinowi Klebs, prezesowi klubu LUKS Feniks Mrocza. Były też dyplomy za działalność społeczną i osiągnięcia w sferze kultury. Tu laureatów aż 18. w tym gronie m. in. Zespół „Śpiewaki”, uczniowie Technikum Mundurowego w Mroczy, Marek Wenerski – radny i sołtys Wiela, Paweł Przybylski - komendant gminny OSP w Mroczy oraz Marek Pokojski - prezes mroteckiej sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.

Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej otrzymali:

1. Dominika Najdowska– nagroda w wysokości 500 zł – za zdobycie II miejsca na Mistrzostwach Polski w Podnoszeniu Ciężarów w Ciechanowie.

2. Oliwia Habierska– nagroda w wysokości 500 zł – za zdobycie II miejsca na Mistrzostwach Polski w Podnoszeniu Ciężarów w Biłgoraju.

3. Julia Szczepaniak – nagroda w wysokości 750 zł – za zdobycie III miejsca na Mistrzostwach Europy w Podnoszeniu Ciężarów w Kiszyniowie.

4. Weronika Najdowska – nagroda w wysokości 750 zł – za zdobycie I miejsca na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Podnoszeniu Ciężarów w Dębicy.

5. Lidia Hawryło – nagroda w wysokości 750 zł – za zdobycie III miejsca na Mistrzostwach Europy w Podnoszeniu Ciężarów w Kiszyniowie.

6. Marcin Wiatrowicz– nagroda w wysokości 1000 zł – za zdobycie II miejsca na Mistrzostwach Polski Seniorów w Podnoszeniu Ciężarów w Gdańsku.

7. Martyna Grochowska – nagroda w wysokości 750 zł – za zdobycie III miejsca na Mistrzostwach Polski w Podnoszeniu Ciężarów w Gdańsku.

8. Arsen Kasabijew – nagroda w wysokości – 1500 zł – za zdobycie I miejsca na Mistrzostwach Polski Seniorów w Podnoszeniu Ciężarów w Gdańsku (nieobecny podczas gali).

9. Kacper Badziągowski – nagroda w wysokości 750 zł – za zdobycie III miejsca na Mistrzostwach Polski Seniorów w Podnoszeniu Ciężarów w Gdańsku.

10. Michał Witkowski – nagroda w wysokości 1000 zł – za zdobycie II miejsca na Mistrzostwach Polski Seniorów w wioślarstwie w Poznaniu.

11. Paweł Janik – nagroda w wysokości 750 zł – za zdobycie I miejsca na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Wioślarstwie.

12. Dominika Nowak – nagroda w wysokości 375 zł – za zdobycie I miejsca na Mistrzostwach Województwa w pchnięciu kulą w Białych Błotach.

13. Antoni Kopeć – nagroda w wysokości 500 zł – za zdobycie II miejsca na Długodystansowych Mistrzostwach Polski w Wioślarstwie.

14. Wiktoria Wołk – nagroda w wysokości 1000 zł – za zdobycie II miejsca w Indywidualnym Pucharze Polski Kobiet w Podnoszeniu Ciężarów w Bydgoszczy.

Nagrody otrzymali także trenerzy:

1. Sławomir Zawada – nagroda w wysokości 375 zł – za prowadzenie zawodniczki Julii Szczepaniak, która zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Podnoszeniu Ciężarów w Kiszyniowie.

2. Dariusz Kulski – nagroda w wysokości 375 zł – za prowadzenie zawodniczki Lidii Hawryło, która zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Podnoszeniu Ciężarów w Kiszyniowie.

3. Iwona Zielińska – nagroda w wysokości 375 zł – za prowadzenie zawodniczki Martyny Grochowskiej, która zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Polski w Podnoszeniu Ciężarów w Gdańsku.

Stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe otrzymali:

1. Dominika Najdowska,

2. Oliwia Habierska,

3. Julia Szczepaniak,

4. Weronika Najdowska,

5. Lidia Hawryło,

6. Marcin Wiatrowicz,

7. Martyna Grochowska,

8. Kacper Badziągowski,

9. Arsen Kasabijew,

10. Wiktoria Wołk.

Dyplomy za społeczną działalność i szczególne zaangażowanie otrzymali:

1. Marek Wenerski - radny Rady Miejskiej Mroczy i sołtys Wiela

2. Janusz Paliwoda – opiekun zespołu „Śpiewaki”

3. Jakub Wiatr – wokalista zespołu „Śpiewaki”

4. Marcelina Madzińska – za działalność w zespole „Śpiewaki”

5. Mirosław Kozielski – za organizację turniejów szachowych, także rangi wojewódzkiej

6. Paweł Przybylski – prezes gminny OSP Mrocza

7. Marek Pokojski - prezes mroteckiej sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych

8. Jacek Siuzdak – działacz Tarpana Mrocza, w związku z sukcesami sekcji piłki nożnej

9. Waldemar Kiełpikowski – za wkład w rozwój M-GOSiR w Mroczy

10. Krystyna Wegner – Kowalska z Nakła (nieobecna na gali w Mroczy), za wieloletnią współpracę z M-GOPS w Mroczy

11. Katarzyna Tomasz – nauczyciel Technikum Mundurowego w Mroczy – za przygotowanie uczniow do pełnienia wart honorowych

12. Bartosz Muszyński - uczeń Technikum Mundurowego w Mroczy za pełnienie wart honorowych

13. Arkadiusz Oleksy - uczeń Technikum Mundurowego w Mroczy za pełnienie wart honorowych

14. Daniel Woźniak - uczeń Technikum Mundurowego w Mroczy za pełnienie wart honorowych

15. Dawid Grzempowski - uczeń Technikum Mundurowego w Mroczy za pełnienie wart honorowych

16. Kamil Grzempowski - uczeń Technikum Mundurowego w Mroczy za pełnienie wart honorowych

17. Sergiusz Jasiński - uczeń Technikum Mundurowego w Mroczy za pełnienie wart honorowych

18. Wiktoria Minor - uczeń Technikum Mundurowego w Mroczy za pełnienie wart honorowych

Grawertony za społeczną działalność, wsparcie oraz inne działania promujące Gminę Mrocza przyznano:

1. Jakubowi Wiatr – za uatrakcyjnianie swoimi występami, jako wokalista Zespołu „Śpiewaki”, imprez gminnych oraz promowanie Gminy Mrocza na zewnątrz m. in. poprzez zakwalifikowanie się do 3 konkursu wokalnego im. Zbigniewa Wodeckiego „Sobą być” organizowanego przez Wydział Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Fundację im. Zbigniewa Wodeckiego oraz Fabrykę Lloyda.

2. Marcinowi Klebs – prezes Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Feniks” w Mroczy za aktywną 20 – letnią działalność na rzecz rozwoju i popularyzowania sportu masowego w gminie Mrocza (nie był obecny podczas wręczania).

Dyplomy od Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego przyznano:

1. Zdzisławie Jędrzejczak

2. Marianowi Dąbrowskiemu

3. Tadeuszowi Nowakowskiemu

4. Jarosławowi Odrobińskiemu

5. Ewie Ziębie

6. Arkadiuszowi Oleksemu

7. Bartoszowi Muszyńskiemu

8. Marianowi Wiśniewskiemu

Wideo Bądź bezpieczny, zadbaj o życie!