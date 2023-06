Nowy gracz, nowy dyrektor i nowy sponsor w BKS Visła Proline Bydgoszcz

- Mamy do zaprezentowania kilka ciekawych informacji - mówił podczas wczorajszej konferencji prasowej Tomasz Konieczyński, dyrektor marketingu bydgoskiego klubu.

- Naszym celem jest budowanie jak największej rodziny siatkarskiej - powiedział Wojciech Jurkiewicz, prezes BKS Visła Proline. - Chcemy ponownie powitać na naszym pokładzie Galerię Pomorską jako sponsora. To będzie dla nas dodatkowa platforma do kontaktów z kibicami oraz by organizować wspólne imprezy i eventy.