Nowy "Kredyt na Start" 2024. Na takich zasadach wezmą go rodziny, a na takich single! Będzie limit wniosków!

- To ma być projekt kierowany do dużych rodzin, czy też do większych niż popularne dwa plus jeden i jest trochę przeciwieństwem „Bezpiecznego Kredytu 2%”, ponieważ w przypadku tego kredytu, jak pokazują statystyki, w znacznej mierze skorzystali z niego single. „Kredyt na Start” nie będzie dla singli, a tylko dla rodzin z dziećmi - powiedziała nam niedawno Agnieszka Wachnicka, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Kredyt na Start. Kryterium dochodowe dla rodzin i singli

Natomiast w przypadku singla kryterium dochodowe to tylko 7 tys. zł, oprocentowanie wyniesie 1,5 proc., zaś wartość kredytu nie powinna przekroczyć 200 tys., a limit metrażu to 50 mkw. W porównaniu z pierwszymi założeniami do ustawy, przedstawionymi przez resort w styczniu br., zaostrzono kryterium dochodowe (np. dla singli było to 10 tys. zł, teraz to 7 tys. zł, dla pięcioosobowej rodziny – odpowiednio z 28 i 23 tys. zł).

Nowy program ma zastąpić „Bezpieczny kredyt 2 procent”. Ten kredyt hipoteczny z dopłatami ma być udzielany na co najmniej 15 lat.