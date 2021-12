Nowy rozkład jazdy od 12 grudnia 2021. Więcej pociągów na Kujawach i Pomorzu. Na jakich trasach? Sprawdź!

Wraca połączenie Toruń - Sierpc

"Rozkład jazdy 2021/2022 zaspokoi potrzeby mieszkańców Kujaw i Pomorza"

Kilka dni temu o nowych połączeniach tak mówiła Aneta Jędrzejewska, przewodnicząca zespołu negocjacyjnego i członek Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego: - Na pewno możemy się chwalić przywróconą linią Toruń - Sierpc, tam wiele lat pociągi nie jeździły. To linia 27, na tej trasie pojawią się trzy pary pociągów. Ale mamy wzrost na wszystkich trasach i spalinowych, i elektrycznych. Z Bydgoszczy do Torunia wzrasta liczba par pociągów elektrycznych z 16 do 24. Kolejna trasa to Toruń-Inowrocław, tutaj będzie nie, jak dotąd, pięć par pociągów, a 24 pary i trasa Toruń-Włocławek - liczba wzrasta z 8 do 14 par. Mamy też duży skok na trasie z Bydgoszczy przez Wierzchucin, tu jest wzrost par pociągów z 10 do 14 (spalinowe). Rozkład jazdy 2021/2022 zaspokoi potrzeby mieszkańców regionu.