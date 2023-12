Nowy rozkład jazdy PKP w Kujawsko-Pomorskiem i podwyżki cen biletów. Mamy opinie pasażerów!

Co myślą pasażerowie? Podnieśli ceny biletów!

"Zamiast o 16.20 jesteśmy na miejscu przed 17.00"

Na święta pojedziemy bez przesiadki z regionu do Zakopanego! To nowy rozkład PKP

I tak np. pan Dominik dojeżdża codziennie do pracy z Bydgoszczy do Torunia: „Nie rozumiem dlaczego zlikwidowano bezpośrednie połączenie Toruń Wschodni - Bydgoszcz Główna około godz. 15.30. Sporo uczniów, urzędników, wojskowych wracało o tej porze po pracy. Teraz nie dość, że mają pociąg prawie pół godziny później, to żeby dojechać do Bydgoszczy muszą się przesiąść na Toruń Główny do innego pociągu Regio. I tak zamiast o 16.20 w Bydgoszczy jesteśmy przed 17.00. Taka uwaga pasażera codziennego! Dodam tylko, że pociąg do tej pory był bardzo obłożony, bo puścili kilka miesięcy temu krótkiego Elfa i wolnych miejsc siedzących było, naprawdę, niewiele”.