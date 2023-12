Nowy rozkład kolejowy i nowy przystanek PKP w Grudziądzu od 10 grudnia 2023

Nowy rozkład pociągów, od 10 grudnia 2023

W najbliższą niedzielę, 10 grudnia, w życie wchodzi zimowa zmiana rozkładów jazdy pociągów.

Zmienią się także rozkłady pociągów jeżdżących przez Grudziądz. A przypomnijmy, że są to głównie pociągi spółki Arriva, a po jednej linii obsługują także kolejowe spółki Polregio oraz Intercity.

W Grudziądzu zmiany w rozkładach jazdy pociągów nie będą duże. Praktycznie ograniczą się do kilkuminutowych przesunięć godzin odjazdów. Zmian tych nie należy jednak bagatelizować, bo wiele pociągów odjeżdżać będzie wcześniej niż obecnie. Zwykle są to przesunięcia o kilka minut, ale są wyjątki, np. pociąg do Torunia odjeżdżający z Grudziądza w dni powszednie o g. 14.40 po zmianie odjeżdżać będzie już o g. 14.22.

Także o kilka minut wcześniej odjeżdżać z Grudziądza będzie większość autobusów komunikacji zastępczej, które po przesiadce w Dragaczu pozwalają na podróż pociągiem w kierunku Laskowic Pomorskich oraz Bydgoszczy. Na tej trasie większe przesunięcia w godzinach odjazdu autobusów komunikacji zastępczej będą po południu np.: autobus odjeżdżający w dni powszednie o g. 12.56 odjedzie o g. 12.40, a odjeżdżający o g. 14.10 wystartuje już o g. 13.43.