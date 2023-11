Będzie bezpieczne dojście do przystanku kolejowego Grudziądz - Mniszek. PKP ogłosiło przetarg

Na nowe, bezpieczne dojście do peronu na dworcu Grudziądz - Mniszek od dawna czekają zwłaszcza pasażerowie, którzy chcą się do niego dostać od strony osiedla Mniszek. Obecnie, skracając sobie drogę uczęszczają po "dzikim trakcie" potykając się o sterty butelek i różnych odpadów. Dojście to jest nieoświetlone, więc po zmroku łatwo o potknięcie. Jedynym "legalnym" dojściem na peron Grudziądz - Mniszek od strony osiedla jest przejście przez drewnianą kładkę nad torami, która również - jak wielokrotnie alarmowali mieszkańcy i podróżni - jest w fatalnym stanie: brakuje w niej desek.

Wkrótce ta prowizorka ma się zmienić. - Wybudowane dojście do peronu będzie prowadzić od strony ul. Droga Metalowców. Powstanie również nowe przejście dla pieszych zabezpieczone rogatkami oraz sygnalizacją świetlną. Droga dojścia na peron zostanie wygrodzona, zamontowane zostanie także energooszczędne oświetlenie z oprawami LED, które zapewni dobrą widoczność także po zmroku - informuje Przemysław Zieliński z PKP PLK SA . I dodaje: - Dojście zostanie dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Oferty do przetargu na prace modernizacyjne przystanku Grudziądz - Mniszek należy składać do poniedziałku, 13 listopada. Rozpoczęcie i zakończenie prac planowane jest w 2024 r.

Powstają nowe przystanki kolejowe na terenie Grudziądza

Co ważne, to nie jedyna inwestycja kolejowa w Grudziądzu. - Budowa nowego dojścia do przystanku Grudziądz Mniszek to nie jedyna inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych, poprawiająca dostęp do kolei na terenie miasta. Budujemy również nowe przystanki Tuszewo, Rządz i Śródmieście - podkreśla Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. - Dodatkowe miejsca postoju pociągów zachęcą do korzystania z kolei w codziennych podróżach w kierunku Bydgoszczy, Torunia czy Malborka.