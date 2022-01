Nowy taryfikator mandatów 2022. Od 1 stycznia mandaty ostro w górę. O ile za poszczególne wykroczenia?

To może być duży wstrząs dla bardzo wielu zmotoryzowanych. Kodeks drogowy zmieniany ostatnio w roku 1997, otrzymał bardzo surowe oblicze, przynajmniej jeśli odniesiemy go do średnich zarobków w gospodarce narodowej (zbliżają się do 6 tys. zł brutto), a jeszcze bardziej do najniżej płacy (2800 zł). Maksymalne mandaty wzrastają z 500 zł (przy zbiegu kilku wykroczeń można było otrzymać 1000- złotową karę) do 5 tys., a maksymalne grzywny sądowe z 5 do 30 tys. zł.