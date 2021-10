Nowy wójt gminy Kijewo Królewskie ma konkretne plany. I poparcie m.in. ks. Isakowicza-Zaleskiego

W wyborach przedterminowych na wójta gminy Kijewo Królewskie przy 46 proc. frekwencji wygrał Arkadiusz Stefaniak, pokonując Magdalenę Pudło liczbą głosów 976 do 625. Frekwencja: Obwód nr 1 (Szkoła Podstawowa Brzozowo) – 38 proc.; Obwód nr 2 (Szkoła Podstawowa Kijewo Królewskie) – 56 proc.; Obwód nr 3 (Świetlica wiejska Płutowo) – 47 proc.; Obwód nr 4 (Szkoła Podstawowa Trzebczyk) – 42proc.; Obwód nr 5 (Szkoła Podstawowa Trzebcz Szlachecki) – 39 proc.

Zaledwie 50 dni pracy w gminie Kijewo Królewskie wystarczyło, by Arkadiusz Stefaniak zdobył zaufanie i poparcie mieszkańców. Mieszkaniec gminy Chełmno, pełen energii wkroczył do Urzędu Gminy Kijewo Królewskie i w niespełna 1,5 miesiąca przekonał do siebie zdecydowaną większość kijewian. W niedzielę, 3.10.2021 r., wygrał w każdej z pięciu Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie.