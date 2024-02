O badaniach gleby, jej regeneracji i nie tylko. Zaproszenie na konferencję w Minikowie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na Forum Rolnictwa Zrównoważonego. Odbędzie się 29 lutego 2024 r. w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie. Można się stawić osobiście albo połączyć przez internet.

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są do 28 lutego do godz. 12.

Tutaj zarejestrujesz udział w konferencji

Celami konferencji są: