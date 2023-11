Obchody Święta Niepodległości w Sępólnie Krajeńskim. Uroczystości przy Pomniku Wdzięczności ku czci Chrystusa Króla

11 listopada uroczystości 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Sępólnie Krajeńskim zainaugurował tradycyjny przemarsz ulicami miasta delegacji, harcerzy i pocztów sztandarowych oraz ceremonia złożenia kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności ku czci Chrystusa Króla przez władze samorządowe gminy i powiatu, delegacje służb mundurowych, instytucji, szkół, przedszkoli oraz mieszkańców.

Podczas uroczystości pojawiła się grupa rekonstrukcyjna wraz z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, który przyjechał citroenem rozalia z roku 1935. Do wydarzeń sprzed 105 lat w swoim przemówieniu nawiązał burmistrz Waldemar Stupałkowski, podkreślając, że niepodległość to nie tylko przeszłość, ale też współczesność.

- 11 listopada 1918 roku to dzień, kiedy Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. To dzień, który przypomina nam o długiej i trudnej drodze, jaką przeszli nasi przodkowie, abyśmy mogli cieszyć się suwerennością i niepodległością. To także czas, kiedy Polska wróciła na mapę niepodległych państw świata – przypomniał burmistrz. - Nasze miasto powróciło do Macierzy 24 stycznia 1920 roku w konsekwencji ratyfikacji Traktatu Wersalskiego. Narodowe Święto Niepodległości jest okazją do pielęgnowania naszej tożsamości narodowej, budowania więzi międzyludzkich, kultywowania tradycji i wartości, które tworzą naszą niepodległość. Żyjemy w czasach, gdy bezpieczeństwo i niepodległość nie są dane raz na zawsze – zaznaczył.