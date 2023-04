Objazdy i wyłączone miejsca parkingowe wokół Rynku w Grudziądzu. Wracają kawiarenki na letni sezon

Dojazd do Ratusza:

jednokierunkowo poprzez następujące ulice: wjazd od ulicy Starorynkowej do ulicy Kościelnej dalej do ulicy Tkackiej w kierunku ulicy Starej i ulicą Starą po funkcjonującym torowisku tramwajowym w kierunku ulicy Wybickiego.

dojazd do muzeum/ ul. Wodnej:

będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy w ciągu ul. Murowej z najazdem z kierunku ulicy Szkolnej w kierunku ul. Poprzecznej. Dojazd do muzeum i miejsc parkingowych na ul. Pańskiej oraz ul. Wodnej odbywał się będzie jednokierunkowo poprzez ulice: wjazd w ulicę Murową od ulicy Szkolnej do ulicy Poprzecznej dalej do ulicy Pańskiej i w kierunku wyjazdu do ulicy Klasztornej.