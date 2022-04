„Obraz przemawia do nas silniej niż słowa”. Promocja książki Łukasza Jakubowskiego „Sępólno Krajeńskie – ilustrowana podróż przez wieki”

- W książce jest bardzo dużo ciekawostek związanych z rozwojem zabudowy, z tym co kiedyś się znajdowało w określonych miejscach, także w pewnym sensie jest to też książka detektywistyczna. Książka zawiera sporo nowych informacji na temat historii miasta, niepublikowanych dotąd ilustracji, planów budowlanych, pocztówek, zdjęć. Jest to historia bardziej miasta niż mieszkańców. Poszedłem ścieżką, którą wydeptał przede mną Leszek Skaza, dwiema swoimi świetnymi książkami: "Sępólno Krajeńskie na starej fotografii" i "Sępólno Krajeńskie na dawnej pocztówce". Podążam jego drogą, skupiam się bardziej na tym, jak Sępólno zmieniało się na przestrzeni wieków: układ ulic, topografia, powstawanie osiedli – mówi Jakubowski.

Mogłoby się wydawać, że o historii Sępólna Krajeńskiego napisano już wiele i nic ciekawego nie wypłynie na światło dzienne. Nie jest to zgodne z prawdą, bo można napisać jeszcze więcej i świadczy o tym właśnie najnowsza książka Łukasza Jakubowskiego „Sępólno Krajeńskie – ilustrowana podróż przez wieki”. Publikacja ma 260 stron, z czego dwie trzecie to „obraz”. Powstała w ciągu kilku miesięcy.

Sępólno Krajeńskie, wydawać by się mogło to miasto niewielkie, niepozorne, które nie wybrzmiało w dziejach historii kraju, jednak okazuje się ciekawym materiałem badań.

-To Sępólno, po którym się na co dzień poruszamy to jedno. Jak każde inne miasto ma swoją historię Ale jeśli „zdrapiemy” trochę tej współczesności, to odkryjemy strasznie dużo rzeczy, których już nie ma : synagoga, zbór. A obraz przemawia do nas silniej niż słowa – opowiadał autor, podkreślając inspirację właśnie z dorobku Leszka Skazy.

Co ciekawe, jednym ze źródeł pomocnym do tworzenia książki było archiwum sępoleńskiej parafii. Materiałów, jak podkreślał Jakubowski, jest bardzo dużo i są one niezmiernie interesujące. To około sto teczek, a najstarsze przechowywane materiały pochodzą z XVIII wieku.