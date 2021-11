Obwodnice Sępólna i Kamienia. Jest przetarg na wykonanie badań geologicznych

- Te badania geologiczne są konieczne, by dowiedzieć się, jakie jest podłoże gruntowe i czy będziemy mieli do czynienia z jego ewentualną wymianą. Wtedy też będziemy znali kształt i zakres kosztów. Pierwotnie w naszej dokumentacji myśleliśmy, że geologia będzie przedmiotem dalszego procedowania. Niestety, z uwagi na to, że opracowania decyzji trwały bardzo długo, wykonawca nie był w stanie jej wykonać w tym budżecie, który miał zapewniony. Musieliśmy się z nim rozstać – poinformował dyrektor GDDKiA Bydgoszczy. - Po wykonaniu tych badań będziemy wiedzieć, jaki jest finał w kontekście programowania kosztów budowy jednej i drugiej obwodnicy. Szacujemy, że nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy te badania zrobili spokojnie w przeciągu roku. Finalnie na koniec września uzyskamy wyniki. W czwartym kwartale, listopad/grudzień, będziemy chcieli ogłosić przetarg na budowę obwodnic Sępólna i Kamienia w formule „Projektuj i buduj” – wyjaśnił.