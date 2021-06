Od 1 lipca będziesz musiał deklarować gminie to w czym i czym palisz w domu

- Na tę chwilę nie jesteśmy najlepiej przygotowani do obsługi tego systemu. Co prawda do jego startu pozostały dwa tygodnie, ale to mało. Przede wszystkim ten temat trzeba rozpropagować wśród społeczeństwa, bo naprawdę nie wszyscy wiedzą, że obowiązek wypełniania deklaracji spadnie na właściciel i zarządów nieruchomości – wyjaśnia Ryszard Borowski, wójt gminy Koneck, przewodniczący Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim. - W związku gmin zastanowimy się jak to zrobić, aby ludzie dowiedzieli się o nowym obowiązku, aby wpisywali rzetelne dane i aby urzędnicy im w tym pomogli. To nie tylko ustawowy obowiązek, ale przede wszystkim kapitalne narzędzie, które może pomóc w określeniu skali problemu. Bo wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem.