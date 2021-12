Od 1 stycznia bat na kierowców. Mocno zaboli, jeśli nie będziemy przestrzegać zasad

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał właśnie nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (w tym Kodeksu wykroczeń), co oznacza, że nowe zasady dyscyplinowania uczestników ruchu drogowego wejdą w życie – jak zapowiadano – 1 stycznia.

Zmiany wprowadzone do Kodeksu wykroczeń przewidują podniesienie wysokości maksymalnych grzywien (sądowych) z 5 do 30 tys. zł w odniesieniu do niektórych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Podniesiono także dolne granice grzywny, np. za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka będzie zagrożone grzywną nie niższą niż 2500 zł.

Zwiększeniu ulegnie z 10 do 15 liczba punktów karnych otrzymywanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz wydłużony z roku do 2 lat okres, po którym punkty będą usuwane z ewidencji.