Od 2024 roku możesz stracić prawo jazdy - Unia Europejska ogłosiła nowe przepisy. Sprawdź, na co musisz uważać

Badania psychologiczne dla seniorów 65+ mają pomóc wykryć ewentualne problemy z koncentracją oraz ocenić ogólną kondycję starszych kierowców.

Jeśli wynik badania będzie negatywny, senior straci możliwość kierowania pojazdami, czyli nie będzie mógł przedłużyć swojego prawa jazdy.

Podobne rozwiązania już funkcjonują w innych krajach, takich jak:

Hiszpania,

Dania

Szwajcaria

Powód? Badania wskazują, że ryzyko wypadków wśród starszych kierowców jest porównywalne z grupą wiekową 18-24 lat.

Dodatkowo Komisja Europejska rozważa wprowadzenie kursów odświeżających dla kierowców powyżej 70. roku życia oraz wydawanie terminowego prawa jazdy, które wymagałoby regularnych badań i testów.

Zdaniem ekspertów wymagania względem starszych kierowców powinny być jeszcze bardziej restrykcyjne, na przykład przeprowadzanie badań co roku dla osób powyżej 75 roku życia. Takie podejście, zwłaszcza do kierowców 65+ kłóci się z tym, co uważa ta grupa wiekowa. Ich zdaniem to za wczesny wiek, aby od nowa "rozliczać" z posiadanych umiejętności, tym samym zaostrzając przepisy.