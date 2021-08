Od 29 lat w Watorowie szkolą pilotów z całego świata. Zobaczcie Ośrodek Szkolenia i Usług Lotniczych

Adriana Aviation w Watorowie to najstarszy Ośrodek Szkolenia i Usług Lotniczych w Polsce. Powstał w 1992 roku i od tego czasu nieprzerwanie szkoli przyszłych pilotów.

Adriana Aviation w Watorowie przyciąga kursantów pilotażu

- Szkolimy od licencji PPL(A), poprzez wszystkie możliwe dodatkowe uprawnienia, następnie do licencji zawodowej a w efekcie szkolenia pilot może ubiegać się o licencję ATPLA(A), która uprawnia do dowodzenia samolotem w liniach lotniczych - mówi Jarosław Jastrzębski, szef wyszkolenia w Adriana Aviation. - Około 80 procent kursantów pochodzi z zagranicy. Wyszkoliliśmy już kilka tysięcy osób, które pracują w wielu liniach lotniczych na całym świecie. Najbardziej egzotyczne, odległe kraje, z których przyszłych pilotów szkoliliśmy to Nepal i Indie. Dominują jednak kursanci z Anglii, Francji, Hiszpanii, Włoch i Portugalii, a także oczywiście z Polski.