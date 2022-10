Odwiedzili też Grudziądz. Jadą kamperem przez Polskę dla Zosi chorej na SMA. Zbierają pieniądze i podpisy pod petycją o refundację leku Aleksandra Pasis

- Nadzieja umiera ostatnia - mówią Tomasz Szcześniewski (od lewej, tata Zosi chorej na SMA), Karol Zdrojewski i Jacek Szcześniewski (dziadek Zosi). Jadą kamperem przez Polskę, a poniedziałek 31 października zawitali do Grudziądza, aby działać na rzecz refundacji leku na SMA, który kosztuje 9,5 mln zł! Aleksandra Pasis Zobacz galerię (17 zdjęć)

To niesamowity wyścig z czasem, aby zebrać bagatela: 9,5 mln zł, by jak najszybciej podać półtorarocznej Zosi spod Sępólna Krajeńskiego lek, który da jej nowe życie. Tata dziewczynki, Tomasz Szcześniewski, z ekipą jeździ od miasta do miasta, aby zbierać pieniądze na antidotum na SMA i jednocześnie podpisy pod petycją, aby Zosię i pozostałe 27. dzieci chorujące na SMA objąć wsparciem państwa w sfinansowaniu terapii. Odwiedzili też Grudziądz. Kolejno będą w: Inowrocławiu, Gnieźnie i Chojnicach.