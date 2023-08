Ogrodzenie szpitala w Nakle wreszcie przestanie szpecić. Trwa budowa nowego [zdjęcia]

Kolejny przetarg także zakończył się unieważnieniem, choć powiat kwotę przeznaczoną na inwestycję podniósł ze 100 do 277 tys. zł.

Pierwsze podejście do wyboru wykonawcy tego zadania, podjęte już w ubiegłym roku, zakończyło się fiaskiem. Powód? Oferenci żądali zbyt dużo. Starostwo Powiatowe w Nakle przeznaczyło na ten cel 100 tys. zł, podczas gdy firmy, które przystąpiły do przetargu wołały 300 tysięcy i więcej. Przetarg unieważniono.

Szpitalem w Nakle zarządza spółka Nowy Szpital. Właścicielem budynków i terenu jest jednak nadal Starostwo Powiatowe w Nakle, które ma także skromne udziały w spółce. Do powiatu kierowano więc skargi na zły stan ogrodzenia szpitala. Mieszkańcy i radni domagali się szybkich zmian i doczekali się ich w tym roku, choć rozpoczęcie inwestycji wcale łatwe nie było.

Do czterech razy sztuka

- Dopiero za czwartym razem udało się nam wyłonić wykonawcę robót – informuje Tadeusz Sobol, starosta nakielski. - Musieliśmy jednak jeszcze do inwestycji dołożyć.

W czwartym przetargu ofertę złożyła tylko jedna firma: Usługi Ogólnobudowlane Mal - Bud z Nakła i to z nią w maju br. zawarta została umowa. Miejscowy przedsiębiorca podjął się zadania za kwotę ponad 344 tys. zł brutto.

Jak dowiadujemy się – w ramach tej inwestycji przewidziano m. in. rozbiórkę starego ogrodzenia i wykonanie nowego, z wejściem oraz wjazdami wyposażonymi w szlaban automatyczny. Dodatkowo wymieniona zostanie część nawierzchni przy głównym wjeździe do szpitala, a teren utwardzony zostanie kostką betonową.

Zmiana nie tylko od frontu

Zadanie realizowane przez powiat to: „Modernizacja ogrodzenia frontowego szpitala w Nakle”. Nie tylko jednak od strony ul. Mickiewicza ogrodzenie przestanie szpecić. Wymianą szpitalnego ogrodzenia od strony ul. Kazimierza Wielkiego zajęła się gmina. Dlaczego? Wymusił to remont tego traktu.

- Poprawa parametrów ulicy, poszerzenie jej, wymagało przesunięcia ogrodzenia i wejścia na teren szpitala. Daliśmy zgodę. Warunkiem było jednak postawienie nowego ogrodzenia – wyjaśnia Tadeusz Sobol. Podczas prowadzonych prac stare ogrodzenie zostało rozebrane, nowe powstało w innym miejscu.

To kolejna inwestycja powiatu związana ze szpitalem w Nakle. - W 2022 roku – informuje starosta – wykonana została winda przeznaczona do transportu pacjentów. Koszt tego zadania to około 330 tys. zł.