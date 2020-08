Ogromna akcja policji! Zmasowane kontrole w całym kraju. Posypią się mandaty dla kierowców?

Dlatego od 28 do 30 sierpnia możemy spotkać wiele kontroli policyjnych. Co będą sprawdzali policjanci?

Przede wszystkim funkcjonariusze skupią się na kontroli prędkości. W wielu miejscach będzie prowadzony tzw. kaskadowy pomiar. Patrole będą ustawiane w jednym punkcie z miernikiem prędkości, a kilkaset metrów dalej pojawi się kolejny patrol. Na drogach będą też nieoznakowane radiowozy z grupy "Speed". Mundurowi będą starali się przeciwdziałać niebezpiecznym zachowaniom na drodze.

- Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności i stosowanie się do przepisów. Pamiętajmy, że brak zrozumienia i wzajemnego szacunku na drodze, to kolejny niekorzystny czynnik wpływający na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Bez względu na to, jakim środkiem transportu się poruszamy, wszyscy chcemy tego samego - bezpiecznie dojechać do celu - przestrzega Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.