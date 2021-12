Oko w oko z lwem! Żużlowcy na wakacjach. Gdzie odpoczywają gwiazdy PGE Ekstraligi? [zdjęcia]

Listopad i początek grudnia to czas wypoczynku dla gwiazd PGE Ekstraligi. Co w tym roku jest w modzie? Sprawdzamy! Zobaczcie w naszej galerii zdjęć jak odpoczywają po sezonie największe żużlowe gwiazdy.Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

Instagram