Niektóre sklepy wycofują z półek towary pochodzące z Federacji Rosyjskiej i Białorusi. Żebyśmy ich omyłkowo nie kupili. Lepiej wiedzieć, co się bojkotuje, czy to w ogóle ma sens!

Bojkot Oleju Kujawskiego. Producent na liście 500 firm importujących

Można go tam kupić w promocji już za niecałe 5 zł, a np. w 2022 roku kosztował nawet 15 zł. Dodajmy jednak, że obniżki cen tego artykułu prawdopodobnie nie mają za wiele wspólnego z listą 500 firm. Bowiem od kilku miesięcy cena oleju rzepakowego regularnie spada lub pozostaje na stabilnym poziomie, co przekłada się na atrakcyjne ceny w sklepach.

Wojewoda: "Moim obowiązkiem jest wszcząć wszystkie możliwe kontrole"

Co na to firma Bunge, która jest producentem Oleju Kujawskiego z Kruszwicy?

Bunge: "Pozyskujemy na całym świecie podstawowe surowce rolne"

W odpowiedzi dla "Gazety Pomorskiej" czytamy m.in.: "Bunge łączy rolników z konsumentami na całym świecie, aby dostarczać światu niezbędną żywność, paszę i paliwo. Jesteśmy światowym liderem w przetwórstwie nasion oleistych oraz wiodącym producentem i dostawcą specjalistycznych olejów, tłuszczów i białek pochodzenia roślinnego. Bunge jest także kluczowym graczem w handlu zbożem, pozyskującym na całym świecie podstawowe surowce rolne z miejsc, w których są uprawiane i dostarczającym je do miejsc, w których są potrzebne do zaspokojenia potrzeb konsumentów".

"Nie importujemy ukraińskiego rzepaku, ani oleju rzepakowego"

"Nasza działalność w Polsce obejmuje zarówno przetwarzanie i produkcję olejów i tłuszczów roślinnych, pod flagowymi markami, jak i handel towarami rolnymi, takimi jak zboża i śruty z różnych regionów upraw, które następnie sprzedajemy i eksportujemy do różnych miejsc docelowych. W ramach regionalnej i globalnej działalności firma Bunge w 2022 roku importowała kukurydzę oraz śrutę słonecznikową z Ukrainy, z których większość została następnie sprzedana i wyeksportowana poza granice Polski. W ciągu ostatnich pięciu lat Bunge nie importowało do Polski ukraińskiego rzepaku, ani oleju rzepakowego. Głównym priorytetem Bunge jest zapewnienie, że dostarczamy żywność bezpieczną, pożywną i wysokiej jakości. Przestrzegamy rygorystycznych standardów jakości i kontroli w całym łańcuchu dostaw, od pozyskania surowca, przez proces produkcyjny aż do momentu dostawy do klientów. Wszystkie nasiona i składniki używane w naszych produktach przechodzą kontrolę jakości, aby mieć pewność, że nasze produkty są bezpieczne i zgodne ze standardami Bunge oraz UE. Zdecydowana większość wykorzystywanych nasion pochodzi z krajowych upraw, pozyskiwanych ze wszystkich regionów Polski" - czytamy w stanowisku firmy.