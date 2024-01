Olga Frycz - tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia!

Olga Frycz od dziecka skazana była na aktorstwo. Jest bowiem córką słynnego aktora - Jana Frycza.

Olga Frycz zagrała między innymi w takich filmach jak:

Olga Frycz mieszka wraz z córkami na warszawskim Ursynowie.

Wiosną 2021 roku wyremontowała kuchnię. - Remont w kuchni trwał dwa miesiące za długo, do szału mnie to doprowadzało, ale z efektu końcowego jestem zadowolona. Zrezygnowałam z górnych szafek i zdecydowałam się zabudować lodówkę, przez to zyskałam dużo dodatkowej przestrzeni do przechowywania. Białe fronty zamieniłam na drewniane dębowe, przez to kuchnia jest cieplejsza i współgra z pozostałą częścią mieszkania. Niebieskie płytki zmieniłam na lastryko (tu wtopa bo miejsce na lastryko zostało źle policzone i przez to jest jakaś idiotyczna podziałka i fugi i to mnie czasem denerwuje). Zamiast górnych szafek są otwarte półki i przez to jakoś tak więcej przestrzeni się zrobiło. Zrezygnowałam z okapu i to był błąd jednak. Powinnam była zostawić chociaż pochłaniacz. Może kiedyś to zrobię - pisała Olga Frycz na Instagramie.