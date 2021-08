Olimpia Grudziądz nie zwalnia tempa. Jest kolejne zwycięstwo i obroniona pozycja lidera

SOKÓŁ - OLIMPIA 1:2 (1:0)

Bramki: Tomasz Kowalczuk (39) - Michał Cywiński (75), Jakub Bojas (83).

OLIMPIA: Olszewski - Cabrera, Flak, Cywiński, Kaczmarek, Leszczyński, Bojas, Karankiewicz, Warcholak, Wicki, Witasik.

Grudziądzanie nie zwalniają tempa i wygrali już szósty mecz w sezonie, wliczają w to spotkanie w Pucharze Polski.

W Kleczewie długo wynik nie układał się po myśli biało-zielonych, którzy długo przegrywali. Jednak to ich nie załamało, tylko dopingowało do zmiany rezultatu. To udało się w końcówce w ciągu ośmiu minut. Najpierw trafił Michał Cywiński, a wynik ustalił Jakub Bojas.

