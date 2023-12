Olimpia Grudziądz przejdzie rewolucję kadrową - opowiada prezes Tomasz Asensky

Co spowodowało, że z każdym kolejnym meczem osiągaliście coraz gorsze wyniki? Analizując sportowo nasze mecze można stwierdzić, że większość z nich przegraliśmy na styku. Nie wyszedł nam jeden mecz z Radunią Stężyca, choć on też był dziwny, bo prowadziliśmy. W tych przegranych minimalnie spotkaniach decydowały niuanse, brak liderów w zespole, którzy wzięliby na siebie ciężar boiskowych decyzji. Rezerwowi też nie wygrali nam żadnego meczu i żadnego nie odwrócili. Każda kolejna porażka nakręcała spiralę niemożności i nikt nie potrafił znaleźć recepty na wyjście z sytuacji.

Jaka jest pańska diagnoza występów Olimpii w rundzie jesiennej? Po awansie później zaczęliśmy okres przygotowawczy. Był on krótki, raptem około trzech tygodni. Budowa zespołu trwała trochę na szybko, choć wcześniej, zakładając awans, śledziliśmy rynek i rozmawialiśmy z piłkarzami. Na euforii awansu dobrze wystartowaliśmy i wygraliśmy dwa mecze. Jeszcze w sierpniu było nieźle. Potem było już coraz gorzej i nie potrafiliśmy się podnieść. Na pewno przyczyniła się do tego jakość zawodników, którzy nie potrafili sobie poradzić na tym poziomie. No i mieliśmy po prostu pecha.

Posadą zapłacił trener Dominik Czajka. Jak on przyjął waszą decyzję o zakończeniu współpracy?

Trener Czajka zachowywał się bardzo w porządku. Już po meczu w Jastrzębiu przegranym 2:3 przyszedł do nas i powiedział, że już chyba nie jest w stanie wpłynąć na zespół i coś zmienić. Jednak zdecydowaliśmy wspólnie, by dalej kontynuować współpracę. Potem był jeszcze przegrany mecz u siebie z Pogonią Siedlce i dopiero po kolejnym przegranym spotkaniu z Wisłą Puławy zdecydowaliśmy się rozstać.

Zdecydowaliście się zatrudnić Mariusza Pawlaka. Początkowo zadziałał efekt nowej miotły, ale końcówka była słaba i Olimpia przegrała trzy niezwykle ważne mecze, w tym dwoma z bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie.

W końcówce jesieni trener Pawlak miał utrudnione zadanie z dostępem do zawodników. Poza tym w tych meczach zobaczyliśmy, że zawodnicy nie wyglądają i nie zachowują się tak jakby walczyli o życie dla klubu. To przelało czarę goryczy. Zdecydowaliśmy się na rewolucję kadrową. Zarówno Sandecja Nowy Sącz, jak i Polonia Bytom zagrały słabo, a my pomimo przewagi nie potrafiliśmy tego wykorzystać. Jedną liczbę przytoczę: 12-1 w rzutach rożnych dla nas z Sandecją. I to na wyjeździe. To mówi wszystko...