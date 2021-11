Olimpia Grudziądz walczyła i wygrała. Stolem Gniewino był trudnym rywalem

STOLEM GNIEWINO - OLIMPIA GRUDZIĄDZ 0:2 (0:0)

Bramki: Patryk Leszczyński (58), Jakub Bojas (79 - karny).

OLIMPIA: Olszewski - Witasik, Wicki, Karankiewicz - Leszczyński, Cabrera (81. Kruczkowski), Zawada (71. Zachaczewski), Warcholak - Romero (71. Karmański), Landowski (61. Kaczmarek) - Cywiński (61. Bojas).

Olimpia w poprzedniej kolejce musiała przełknąć gorzką pigułkę w postaci porażki na własnym boisku z KP Starogard Gdański. Grudziądzanie do Gniewina udawali się z jednym celem: wywiezieniem zwycięstwa.

- Praktycznie przez cały mecz prowadziliśmy grę, a gospodarze skupili się na bronieniu dostępu do własnej bramki i kontratakach - relacjonuje Tomasz Asensky, prezes klubu. - Długo brakowało nam dokładności w ostatnim podaniu, by stworzyć sobie klarowną sytuację do strzelenia gola. Nie udawało się z bliska po atakach pozycyjnych, to spróbowaliśmy z dystansu. Kapitalnym strzałem z około 25 metrów popisał się Patryk Leszczyński. Bramkarz rywali był bez szans. Na 2:0 podwyższył Kuba Bojas, który pewnie wykorzystał rzut karny po faulu na Tomku Kaczmarku. Potem mogliśmy podwyższyć wynik, ale zabrakło nam skuteczności. Cieszy, że podnieśliśmy się po ostatniej porażce i z trudnego terenu wywieźliśmy trzy punkty. Brawa dla całej ekipy - cieszył się szef biało-zielonych.