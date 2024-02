Olimpia Grudziądz zaczyna rundę wiosenną w II lidze. Cel jest tylko jeden: utrzymanie!

Biało-zieloni są beniaminkiem. Po rundzie jesiennej zajmują ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem zaledwie 16 punktów. Do bezpiecznego miejsca tracą sześć „oczek”. Jednak w Grudziądzu nikt nie załamywał rąk tylko wszyscy wzięli się ostro do pracy, by zbudować zespół, który będzie w stanie się obronić.

W przerwie zimowej trener Mariusz Pawlak dokonał rewolucji personalnej. Olimpia pożegnała się aż 12 zawodników. W ich miejsce przyszło 10 nowych graczy.