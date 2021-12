Oni najwięcej zarabiają na paczkomatach. Ciekawe... Kto? Agnieszka Domka-Rybka

Paczkomaty są instalowane w ekspresowym tempie, a przed świętami to obsługa nie nadąża. Grzegorz Dembiński

Podobno 500 złotych miesięcznie - to w tej branży całkiem niezła oferta. Są jednak miejsca, gdzie firma za paczkomat gotowa jest zapłacić więcej. Najmniej dostają sklepy. Dla nich automat to dodatkowe źródło klientów. Podobno, bo to tajemnica handlowa. Tajemnica handlowa, nie ujawniamy szczegółów, mamy umowę o poufności - tak najczęściej brzmią odpowiedzi na pytania dotyczące tego, ile można zarobić na automacie do wydawania paczek (według money.pl).