Oni nie mają etatów, a własne firmy i są bez szans na kredyt w banku. Kto i z jakiego powodu?

- Potrzebowałam trochę pieniędzy, ponieważ muszę kupić do salonu nowy fotel do strzyżenia klientów, a także taki do mycia włosów. Poszłam je pożyczyć do banku. Gdy przedstawiono mi wymagane zabezpieczenia ... zrezygnowałam. Nie rozumiem takiego podejścia, ponieważ mam tam konto od lat, niezłe i stałe dochody. W efekcie kredyt wziął na siebie mój mąż, zatrudniony na etacie w jednym z dużych, bydgoskich zakładów - skarży się pani Dominika, fryzjerka z Bydgoszczy.