Opiekunki, zatrudnione przez PKPS w Bydgoszczy, skarżą się na pracodawcę. On reaguje

PKPS z siedzibą w Bydgoszczy zatrudnia 140 opiekunek. Panie zajmują się niepełnosprawnymi i seniorami. - Na co dzień dźwigamy osoby leżące, ważące nawet po 100 kilogramów. Zmieniamy im pampersy, myjemy je. Robimy zakupy. Od początku wiedziałyśmy, że to zajęcie dla ludzi o mocnych nerwach. Niech jednak nasze pensje będą adekwatne do zaangażowania - przekonują panie, które zgłosiły się do redakcji. Mówią, że mają najniższe możliwe stawki.

- To 19,70 złotych brutto na godzinę. Wychodzi niecałe 14 zł na rękę - zaznaczają opiekunki. - Niektóre z nas zarabiają po 500 zł miesięcznie, inne po 2000, ale tych drugich jest znacznie mniej. Panie, mające niewielu podopiecznych, prosiły o dodatkowe godziny. Bez skutku. Dorobić gdzie indziej nam nie wolno. Mamy w umowach zakaz konkurencji. Takie zapisy stosuje się w biurach, na wysokich szczeblach. Jesteśmy tylko opiekunkami. Sprzątając u schorowanych osób na zlecenie drugiej firmy, nie działałybyśmy przecież na szkodę pierwszego pracodawcy.