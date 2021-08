PKN Orlen jest gotowy sfinansować budowę elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu

Jak czytamy w komunikacie prasowym biura prasowego Orlenu, zawarte porozumienie w sprawie finansowania budowy elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu to kolejny krok w realizacji strategii ORLEN2030 zakładającej rozwój niskoemisyjnych źródeł gazowych i zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego opartego na odnawialnych źródłach energii.

- Intensyfikujemy działania, które wzmocnią naszą pozycję lidera transformacji energetycznej i zagwarantują neutralność emisyjną w 2050 roku. Nasza strategia zakłada osiągniecie powyżej 2,5 GW mocy w odnawialnych źródłach energii, ale także 2 GW w elektrowniach gazowych. Skutecznie realizujemy ten cel, a kolejnym krokiem, który nas do niego przybliży, może być budowa elektrociepłowni parowo-gazowej w Grudziądzu. To projekt, który, w przypadku decyzji inwestycyjnej, istotnie przyczyni się do stworzenia silnego, a przede wszystkim bilansującego się pionu energetycznego koncernu i zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski - mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen cytowany w komunikacie prasowym.