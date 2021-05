Ósmoklasiści po egzaminie z języka polskiego. Dla uczniów największą niespodzianką był "Pan Tadeusz"

Za ósmoklasistami egzamin z języka polskiego. Uczniów najbardziej zaskoczyło pojawienie się "Pana Tadeusza". - Tej lektury nikt się nie spodziewał, bo była na próbnym egzaminie - mówili po wyjściu z sal. Wielu z nich podkreślało, że test wcale nie należał do najłatwiejszych.

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w dniach 25-27 maja 2021. Ósmoklasiści zdają egzaminy z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego (głównie angielskiego).

W 2021 roku na egzaminie ósmoklasisty z powodu zdalnej nauki obniżono wymagania stawiane uczniom. Zrezygnowano z części materiału, zmniejszono liczbę zadań przy tym samym czasie trwania egzaminu oraz liczę punktów możliwych do zdobycia. Z listy lektur wykreślono m.in. „Tędy i owędy” oraz „Ziele na kraterze” Wańkowicza, a także „Syzyfowe prace” Żeromskiego. Ósmoklasiści mieli do wyboru dwa tematy

Egzamin z języka polskiego rozpoczął się we wtorek o godz. 9, a na jego napisanie uczniowie mieli 120 minut. W arkuszu pojawił się w nim m.in. fragment „Pana Tadeusza”, tekst Tadeusza Płużańskiego „Przyjaciel Mądrości”. Młodzież miała do wyboru dwa tematy wypracowania.

Tematy z języka polskiego na egzaminie ósmoklasisty 2021 Temat 1. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność stwierdzenia, że w trudnej sytuacji

człowiek poznaje samego siebie. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury

obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Temat 2. Wyobraź sobie, że jeden z bohaterów literackich z lektury obowiązkowej przeniósł się

do Twojego świata. Napisz opowiadanie o waszej wspólnej przygodzie, podczas której

bohaterowi temu przyznano tytuł Przyjaciela Mądrości.

Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

Egzamin ósmych klas wcale nie był taki łatwy Czy egzamin rzeczywiście był łatwiejszy? Po wyjściu z sal ósmoklasiści przede wszystkim nie kryli zaskoczenia. - Nikt się nie spodziewał "Pana Tadeusza" - mówi Zosia Lewandowska z SP w Rojewie. - "Pan Tadeusz" był na egzaminie próbnym, więc wydawało się wręcz pewne, że nie będzie jej teraz. Raczej obstawialiśmy "Kamienie na szaniec" albo "Balladynę". Uważam, że egzamin nie był łatwy, zwłaszcza tekst mówiący o mądrości. Trzeba było go dobrze zrozumieć, żeby potem dobrze napisać opowiadanie. Była to dodatkowa trudność, ale wybrałam właśnie drugi temat. W moim opowiadaniu odniosłam się do "Małego Księcia". Moim bohaterem był Lis. Według mnie tematy wypracowań nie były łatwe. Wymagały pewnej dojrzałości.

- Nie jestem fanem "Pana Tadeusza", więc tym bardziej się nie ucieszyłem, gdy zobaczyłem tę lekturę na egzaminie. Co prawda, pytania nie były trudne i odpowiedzi dało się wywnioskować z załączonego fragmentu tekstu, ale i tak wolałbym coś innego - mówi Mariusz Balcerzak, uczeń SP w podbydgoskiej Brzozie. - Wszyscy byliśmy pewni, że "Pan Tadeusz" się nie pojawi, bo był na próbnym egzaminie. Pisałem rozprawkę, wybrałem "Kamienie na szaniec" i "Latarnika". Początkowo nie doczytałem polecenia i niemal w ostatniej chwili zorientowałem się, że powinienem odnieść się do dwóch utworów. Na szczęście zdążyłem, bo inaczej straciłbym punkty. Najważniejsze na egzaminie to opanować stres W Kolegium Kujawskim w Aleksandrowie Kuj. było trochę nerwowo. - Uczniowie się stresowali, jednak to zupełnie normalne - tłumaczy ks. Grzegorz Gruba, dyrektor placówki. - Mimo wszystko było widać na twarzach uśmiechy i bojowe nastawienie.

Z testu zadowolony był Piotrek, ósmoklasista w Kolegium Kujawskim. - Przed samym egzaminem była nerwówka, ale gdy zacząłem rozwiązywać arkusz, wszystko minęło. Spodziewam się dobrego wyniku, bo polski to jeden z moich ulubionych przedmiotów. - Myślę, że najtrudniejszą rzeczą podczas egzaminu z języka polskiego było opanowanie się – mówi też Adrian Paternoga, ósmoklasista z SP nr 5 w Inowrocławiu. - Osobiście podszedłem do niego na luzie. Uważam, że zdobycie 80-proc. wyniku z języka polskiego nie powinno być problemem dla tych, którzy dobrze powtórzyli sobie lektury. Dziś egzamin z matematyki. Jestem laureatem konkursu matematycznego, więc nie muszę go pisać. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego okiem nauczyciela Zdaniem nauczycieli egzamin ósmoklasisty z języka polskiego nie należał do najłatwiejszych.

- W arkuszu egzaminacyjnym znalazł się tekst filozoficzny o mądrości, który mógł sprawić uczniom trudność - ocenia Magdalena Szperka-Rapiti, nauczycielka języka polskiego w SP w Rojewie. - Pojawiła się też odmiana rzeczowników „technikum” i „przyjaciele”. Nie zaskoczyło mnie natomiast, że był „Pan Tadeusz”. Ta lektura zwykle jest na egzaminie i zawsze uczulam moich uczniów, aby ją powtórzyli. Zamieszczony fragment epopei dotyczył nauki Sędziego o grzeczności i jest on omawiany na lekcjach. Łatwe było do napisania zaproszenie oraz dopasowanie kartek z kalendarza do tytułów lektur. Jeśli chodzi o tematy wypracowań, to na pewno dużym plusem była dowolność w wyborze lektur. Wczorajszy egzamin wymagał twórczego podejścia, umiejętności tworzenia własnych wypowiedzi. Na pewno nie był łatwiejszy niż egzamin próbny.

W szkołach na egzaminie obowiązywał reżim sanitarny Z powodu pandemii egzamin ósmoklasisty odbywa się w reżimie sanitarnym. Uczniów obowiązuje m.in. zakrywanie nosa i ust do momentu zajęcia miejsca w sali, dezynfekcja rąk, a ławki muszą być ustawione w odległości co najmniej 1,5 m. - Podzieliliśmy uczniów na grupy. Wpuszczamy i wypuszczamy ich do sal pojedynczo, a nie grupowo. Po egzaminie nie grupują się pod szkołą, a my nie podchodzimy i nie pytamy o wrażenia. Ewentualne pytania o to, jak poszło zadamy im następnego dnia, kiedy będziemy ich wpuszczać do sal na kolejny. Pandemia co prawda mija, ale zagrożenie nadal jest, więc staramy się minimalizować ryzyko – mówi Wiesław Andrys, dyrektor SP nr 7 w Świeciu. W województwie kujawsko-pomorskim egzamin ósmoklasisty z języka polskiego przebiegł bez przeszkód. - Nie odebraliśmy żadnych sygnałów o zakłóceniach. W szkołach, na miejscu, byli nasi obserwatorzy - informuje Tadeusz Dąbrowski, dyrektor Wydziału Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.