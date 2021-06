Ostra walka w meczu Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Falubaz Zielona Góra. Aż iskry leciały [zdjęcia]

I to właśnie on, jako pierwszy w tym meczu, zatrzymał lidera gospodarzy . Pokonał Pedersena w biegu 8. i już w kolejnym ponownie wyjechał na tor, tym razem w ramach rezerwy taktycznej. Razem z Piotrem Protasiewczem podwójnie pokonali Norbeta Krakowiaka (Pawlicki zaliczył defekt motocykla już na starcie) i Falubaz zmniejszył straty do 2 punktów.

W 14. biegu nerwy dały o sobie znać i w pierwszym łuku doszło do kolizji Pawlickiego z Protasiewiczem . Żaden nie upadł na tor, ale zawodnik GKM nie mógł kontynuować jazdy, bo stracił łańcuch i szprychy w swoim motocyklu, a z jego maszyny poleciały iskry . Pawlicki zostawił motocykl na torze, sędzia przerwał bieg i dopuścił całą czwórkę do powtórki.

Pawlicki pod taśma ustawił się dosłownie w ostatniej sekundzie, wystartował i... wygrał ten bieg. Za nim dojechali jednak żużlowcy Falubazu i przed ostatnim biegiem wciąż był remis.

15. gonitwa to upadek Mateja Zagara w pierwszym łuku (po starciu z Pedersenem). W powtórce, na wyjściu z łuku, kapitalnie rywali zaatakował Pedersen i to on jako pierwszy dojechał do mety. Dwa kolejne miejsca zajęli jednak Dudek i Zagar, a to oznaczało remis w meczu.

Taki wynik zdecydowanie bardziej cieszy zielonogórzan, którzy z Grudziądza wywieźli dwa punkty.