Osy w domu - jak się ich pozbyć? Oto sprawdzone sposoby i triki na osy i szerszenie

W tym roku mamy prawdziwą plagę z wlatującymi osami do naszych domów. Nie tylko na wsiach, ale i dużych miastach owadów jest bardzo dużo.

Zdecydowanie więcej interwencji, w związku z likwidacją gniazd os i szerszeni mają także strażacy. Choć podkreślają, że czasem zgłoszenia mieszkańców nie są zasadne. Tylko w ostatnich dwóch tygodniach sierpnia w woj. kujawsko-pomorskim odnotowano 1421 takich wezwań.

Zobacz także: Mnóstwo wyjazdów straży pożarnej do usuwania gniazd os i szerszeni w regionie. Wiele niezasadnych zgłoszeń

Co zatem można zrobić, aby pozbyć się os z naszego domu? W najbliższych dniach temperatura ma znowu poszybować w górę, więc będziemy zmuszeni do otwierania okien i balkonów w mieszkaniach oraz spędzania czasu na świeżym powietrzu. Niestety czasem nasz wypoczynek zakłócają nieproszeni goście, którzy wlatują do domów, mieszkań i ogrodów.