Oszuści wyczyścili konto naszemu czytelnikowi spod Chojnic. Pan Michał stracił 11,5 tysiąca

Nie ma ludzi całkowicie odpornych odpornych na manipulację. Panu Michałowi wydawało się, że trudno go wywieść w pole: - Jestem przedsiębiorcą, a do tego z natury osobą nieufną i ostrożną, ale nawet to nie wystarczyło to czasami nie wystarczy. Słyszy się o tego typu historiach i zawsze wydaje się, że akurat nas one nie dotyczą. Ja też tak myślałem, do momentu, kiedy odebrałem telefon od banku.