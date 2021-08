Oto lista numerów telefonów na które musisz uważać. Możesz stracić pieniądze! [4.08.21]

NOWE Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 4.08.2021? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka?

4.08.2021 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Rok po straszliwej eksplozji w porcie w Bejrucie, apeluję do wspólnoty międzynarodowej, prosząc by pomogła Libanowi wejść na drogę „zmartwychwstania”, poprzez konkretne gesty, tak by #Liban znów stał się przesłaniem braterstwa i pokoju. ”