Oto najlepsze rasy psów do bloku. Wyjaśniamy, czym dokładnie ma być numer PIESEL dla psów [23.05.2024]

Na pytanie serwisu i.pl o to, czym jest PIESEL, poseł Łukasz Litewka odpowiedział, że jest to, mówiąc potocznie, PESEL dla zwierząt. Podkreślił, że jest to inicjatywa nie tylko Lewicy, ale również wielu osób walczących o prawa zwierząt przez lata. Litewka wyraził zdziwienie, dlaczego pomysł ten spotyka się z krytyką ze strony przeciwników politycznych.