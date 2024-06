Oto najmodniejszy bob tego sezonu. To najbardziej pożądana fryzura wśród kobiet OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Bob to zdecydowanie najpopularniejsza fryzura wybierana przez kobiety w ostatnich latach. To uczesanie, które pasuje kobietom w każdym wieku i można je odpowiednio dopasować do różnych kształtów twarzy. Mamy dla was kilka propozycji wykorzystania boba. Zobaczcie, jakie uczesanie będzie najmodniejsze w letnim sezonie.