Te fryzury dodają lat - na te upięcia musisz uważać. Tych fryzur powinny unikać dojrzałe kobiety

Wybór fryzury powinien być podyktowany nie tylko modą , ale przede wszystkim tym, jak dana fryzura pasuje do naszej twarzy i stylu życia. Warto zasięgnąć porady doświadczonego fryzjera, który pomoże dobrać uczesanie najlepiej pasujące do naszego typu urody.

Fryzury które dodają lat nie do końca sprawdzają się u pań dojrzałych, jednak warto pamiętać, że są to kwestie indywidulane i wiele zależy od typu urody. Warto pamiętać, że fryzury, które dodają lat to nie zawsze coś złego.