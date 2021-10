Oto najpopularniejsze gadżety dla młodzieży. Ceny niektórych... szokują! [lista, ceny] Agnieszka Domka-Rybka

Gry pozwalają wczuć się w historię, w której bierzemy udział. Tak, aby wydawało się, że uczestniczymy w niej naprawdę. Świat wirtualny robi wrażenie rzeczywistego. I słono kosztuje! Robert Woźniak Zobacz galerię (6 zdjęć)

Trudno kupić prezent dla nastolatka. Młodzi ludzie zmieniają się tak szybko, jak świat dookoła nich. To, co było modne wczoraj, dzisiaj może okazać się przestarzałe. Podpowiadamy rodzicom, co jest teraz najbardziej na topie.