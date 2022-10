Takie są objawy alergii na pomidory. Zobacz - na te reakcje po pomidorach trzeba uważać

Bez pomidorów trudno wyobrazić sobie przygotowywanie wielu dań kuchni polskiej, chociażby gołąbków, sosów czy przecierów.

To popularne warzywo jest także elementem wielu potraw uwielbianej przez Polaków kuchni włoskiej. Co więcej, owoce pomidora zawierają cenne składniki odżywcze, m.in.: sód, potas, magnez, wapń, mangan, żelazo, kobalt, miedź, cynk i fosfor, a także witaminy K, B1, B2, B6, C. Nic więc dziwnego, że wykluczenie z diety pomidorów może być dla wielu z nas problematyczne.