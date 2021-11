Oto prosty przepis na chleb bez drożdży, na zakwasie albo sodzie, który zrobisz w domu Strefa Agro

Zapach świeżo upieczonego chleba roznoszący się po domu to sama przyjemność. Czy to musi być skomplikowane? Otóż nie! Domowy chleb można przygotować, nawet jeśli nie mamy w swoich zapasach drożdży, wystarczy odpowiedni przepis. Mamy dla was takie propozycje.