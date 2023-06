Oto tabela wyliczeń rat nowego kredytu od lipca 2023. Te osoby dostaną bezpieczny kredyt 2%

Kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Osobom, które dostaną bezpieczny kredyt będzie przysługiwała tzw. dopłata do rat kredytu mieszkaniowego - jest to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat.