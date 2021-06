Otwarcie centrum rekreacyjno turystycznego w Wiągu. Zobacz zdjęcia

Uściślijmy, że w takim przypadku sprawą musieli zająć się radni podczas sesji. - Od momentu podjęcia w tej sprawie uchwały do otwarcia minął krótki czas. Można powiedzieć, że był to rekord świata. Mieszkańcom się to jednak należało – powiedział Krzysztof Kułakowski.

Teren zyskał nowe oblicze. W oczy rzuca się wiata rekreacyjna oraz taras widokowy przy zbiorniku wodnym. Wytyczono miejsce na ognisko, które otaczają ławki z drewnianych bali. Można także upiec, lub nawet, co ciekawe uwędzić mięso. Służy temu wymurowany grill z wędzarnią. Teren ponadto wyrównano, zasiano trawę i wytyczono ścieżki z podłoża typu hansegrand. W planach jest natomiast wyczyszczenie zbiornika wodnego i nasadzenia kwiatów.

Wszystko kosztowało prawie 160 tysięcy złotych. Wykonawcą zadania była firma Hydro Eko z Chojnic.