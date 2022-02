Pączki na tłusty czwartek w Chełmnie. Zdjęcia

A wy co wybieracie w święto łasuchów - pączki, donuty czy faworki? Pieczecie czy kupujecie?

Tłusty Czwartek przypada zawsze 52 dni przed Wielkanocą . Tego dnia większość z nas zajrzy do cukierni, by kupić pączki. Ale nie tylko! Otóż poza pączkami, tego dnia także na niektórych stołach królują faworki zwane też chruścikami. A może sięgniecie po amerykańskie donuty?

Tradycja Tłustego Czwartku

Tłusty Czwartek to ostatni czwartek przed wielkim postem rozpoczynającym się w Środę Popielcową. Rozpoczyna on ostatni tydzień karnawału. Ze względu na zależność od daty Wielkanocy jest on świętem ruchomym. Wedle tradycji w Tłusty Czwartek dozwolone jest objadanie się.