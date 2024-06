Pałac Metalkas Bydgoszcz chwali się transferem. Na tą siatkarkę wszyscy długo czekali

Nową - starą zawodniczką Pałacu jest Aleksandra Lipska. To przyjmująca, która od blisko dwóch lat przechodziła ogromne kłopoty zdrowotne. Przeszła operację kolana i miała być gotowa do gry. Podpisała kontrakt z Pałacem i w trakcie przygotowań do poprzedniego sezonu okazało się, że zabieg nie został wykonany dobrze i trzeba go poprawić. Doszło do niego. Lipska nie zagrała w żadnym meczu, tylko się rehabilitowała. Teraz ma być gotowa do gry. W poprzednim sezonie miała być liderką zespołu. Jeśli tylko zdrowie pozwoli, to pewnie stanie się to w kolejnym.