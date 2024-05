Pan Jarosław z Grudziądza jest szczęśliwcem! Wygrał główną nagrodę w loterii urodzinowej Castoramy. Mamy zdjęcia Aleksandra Pasis Piotr Bilski

Pan Jarosław z Grudziądza wygrał główną nagrodę dla klientów indywidualnych w loterii urodzinowej Castoramy. Symboliczny czek na pół miliona złotych wręczyła mu Joanna Trawczyńska, dyrektor sklepu Castorama Grudziądz Piotr Bilski Zobacz galerię (11 zdjęć)

Jarosław Mykaj z Grudziądza wygrał 500 tys. zł na wymarzone mieszkanie! To była główna nagroda w loterii urodzinowej marketu remontowo - budowlanego Castorama! Jak przyznaje zwycięzca, do ostatniej chwili nie wierzył "że to dzieje się naprawdę"!