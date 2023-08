Pan Kazimierz Nowak z Chlewisk walczył o niepodległą Polskę. Teraz przypomina o tym tabliczka na jego grobie. Zdjęcia

Pełna treść zamieszczona na tabliczce brzmi: „Grób Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Polski. Instytut Pamięci Narodowej”.

- Mój dziadek, Kazimierz Nowak, brał udział w bitwie nad Bzurą, największej bitwie Kampanii Wrześniowej 1939. Został tam ranny - opowiada Tomasz Nowak, wnuk weterana walk.

Żołnierz trafił do niemieckiej niewoli, a stamtąd do szpitala polowego dla jeńców w Kutnie. 11 października 1939 roku powrócił do domu na Kujawach.

- Po wojnie, jako kombatant, dziadek odznaczony został Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 - przypomina Tomasz Nowak.

Pan Kazimierz zmarł w 1977 r. Pochowano go na cmentarzu w Chlewiskach. Ostatnio na jego grobie pojawiła się tabliczka przypominająca, że w tym miejscu spoczywa Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Polski. Decyzję w tej sprawie podjął dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej. Uroczyste przymocowanie tabliczki odbyło się w obecności najbliższej rodziny Kazimierza Nowaka, w tym jego wnuków, prawnuków i praprawnuków.